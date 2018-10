Câmeras de segurança flagram mulher sendo morta a pedradas

Imagens de câmeras de segurança | Autor: Divulgação

Recife – Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma moradora de rua é assassinada a pedradas na Travessa Falcão, no bairro de Santo Antônio, em Recife. Um veículo de comunicação local relatou que a moça foi identificada como Givaneide e tinha aproximadamente 40 anos. Ela foi assassinada na madrugada da última terça-feira (3).

Nas imagens da gravação é possível perceber o momento em que a moradora de rua discute com um homem, ainda não identificado. Minutos depois, ela é derrubada no chão e atingida com diversos golpes. A ação dura menos de três minutos.

Suspeito ainda não foi identificado | Foto: Divulgação

A moça foi apontada por moradores e comerciantes como usuária de drogas e também como garota de programa. Ao lado do corpo foram encontrados os objetos pessoais da mulher, além da arma utilizada no crime e diversos preservativos usados.

A polícia ainda investiga a possibilidade de a vítima ter sido abusada sexualmente pois, além dos preservativos encontrados ela estava com a roupa íntima à mostra e a camisa levantada. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Recife.

