Criminosos filmam execução de dupla com mais de 100 tiros

Dois jovens, um de 19 e outro de 18 anos, foram executados na noite desta quarta-feira (3) com mais de 100 disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no bairro Tancredo Neves, em Salvador. Além da crueldade com que foram executados, os atiradores também filmaram toda a ação.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais dos criminosos. O vídeo mostra as vítimas com as mãos amarradas, enquanto os atiradores disparavam incessantemente.

Maioria dos tiros foi direcionado às cabeças da vítima | Foto: Divulgação

A polícia local atesta que o crime tem ligação com o tráfico de drogas e com o crime organizado, pois, enquanto executavam as vítimas, os executores falavam frases de “aviso” a rivais. “Aí, ‘Alemão’, o que a gente faz”, diz um dos atiradores.

Em pouco mais de 19 segundos, são ouvidos pelo menos 15 tiros. Os autores do duplo homicídio também registraram imagens das duas vítimas.

No local do crime, capsulas de munição foram recolhidas pelas Polícia Civil e Militar para serem analisadas.

