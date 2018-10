Empresária é morta a tiros após bandido se irritar com choro de bebê

A mulher foi surpreendida pelos bandidos que já estavam dentro da casa dela | Foto: Reprodução





Nesta quinta-feira (4), a empresária Shirley Gonçalves da Silva, de 37 anos, acabou sendo assassinada a tiros na frente dos filhos durante um assalto. De acordo com a polícia, a mulher foi morta após um dos suspeitos se irritar com o choro do filho caçula dela, um menino de 2 anos.

O caso aconteceu durante a madrugada em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, os criminosos pediram a chave do cofre para Shirley Gonçalves e nessa hora o menino começou a chorar. Irritado e para não machucar a criança, o ladrão atirou contra a empresária, que era dona de um restaurante.

Logo após atirar na mulher, o criminoso e os comparsas fugiram da casa, localizada na Rua Gago Coutinho, no Setor Buriti Sereno, levando vários objetos de valor e uma quantia em dinheiro. O valor levado não foi informado e as crianças foram poupadas pelos assaltantes.

Parente de Shirley informaram à polícia que a família havia saído para jantar fora e, ao chegar em casa, foi surpreendida pelos assaltantes. "Eles já estavam dentro da casa", disse um primo da empresária.

