Goleiro Bruno está próximo de ir para o regime semiaberto

Após oito anos na cadeia, o goleiro Bruno Fernandes está perto de ganhar a liberdade condicional. A 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Varginha, em Minas Gerais, acatou pedido da defesa e atualizou o atestado do réu.

Com a nova contagem, levando em consideração dias trabalhados na prisão e outros benefícios, Bruno poderá ganhar o direito ao regime semiaberto no dia 13 de outubro.

Bruno foi preso em 2018 condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, com quem teve um filho. Ele deveria cumprir uma pena de mais de 20 anos e nove meses de prisão.

Para passar para o regime fechado, o ex-jogador necessitaria cumprir pelo menos sete anos e seis meses da pena aplicada, após aplicadas atenuações, por ser réu confesso.

Ele já cumpriu mais de oito anos da pena, porém, foi impedido de fazer a migração de regime devido a uma falta grave cometida no sistema prisional. O advogado de Bruno, Fábio Gama, afirma que o ex-atleta já tem o tempo necessário para a ida ao semiaberto.

A pena aplicada ao ex-goleiro envolveu ainda cárcere privado do filho que teve com Eliza. O garoto atualmente mora com a avó e o corpo da mulher nunca foi encontrado.

Leia mais:

Feminicídios que entraram para a história do Amazonas

Bruno é condenado a 22 anos de prisão pela morte de Eliza Samudio