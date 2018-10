Agente penitenciário reage assalto e mata suspeito; veja vídeo

Vídeo de câmeras de segurança | Autor: Divulgação

São Paulo – Após suposta tentativa de assalto, um homem de 20 anos foi assassinado a tiros por um agente penitenciário de 37 anos. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima reagindo a ação criminosa, na manhã de quinta-feira (4), no bairro da Pedreira, Zona Sul de São Paulo. Outro homem de 18 anos foi preso.

O agente penitenciário pilotava uma motocicleta, quando foi abordado por dois homens também em uma moto. A vítima desce do veículo e se afasta com as mãos erguidas. Um dos assaltantes continua indo para cima da vítima. O agente reage e briga com o criminoso.

O agente penitenciário reage a tentativa de assalto e mata o ladrão | Foto: Reprodução

Em determinado momento, o agente penitenciário saca uma arma de fogo e atira no suspeito, que ainda tentou correr mesmo ferido. Anderson Conceição Júnior, morreu no local. Na ocasião, o comparsa tentou fugir, mas acabou preso na sequência. Os dois homens já tinham passagens pela polícia.

Leia mais:



Mulher é baleada durante tentativa de assalto em Manaus

PF acaba com plano de resgatar líder do Comando Vermelho de presídio