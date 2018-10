Ao dizer que votou em Haddad, homem é morto com 12 facadas

Moa Katendê era bastante conhecido em Salvador | Foto: Reprodução





Na madrugada desta segunda-feira (8), após uma discussão em um bar por conta do resultado das eleições, um homem identificado como Moa Katendê foi morto com 12 facadas. O caso aconteceu em Salvador.

De acordo com testemunhas, o homem foi atacado por outro no momento em que afirmou ter votado no candidato do PT, Fernando Haddad, à Presidência. Aos gritos, o agressor disse que era apoiador de Jair Bolsonaro (PSL).

A vítima, segundo informações da polícia, revidou dizendo que ali as pessoas preferiam o Partido dos Trabalhadores. O homem levantou e correu atrás do homem com uma faca nas mãos.

A vítima, que era mestre em capoeira, não conseguiu deter a ação do suspeito. Ele foi atingido por 12 facadas na região das costas. O homem ainda tentou se refugiar dentro do bar, localizado no Engenho Velho de Brotas, mas acabou morrendo.

Um amigo do mestre de capoeira tentou defendê-lo do ataque, mas acabou sendo ferido. O suspeito de cometer o crime fugiu e ainda não foi identificado. A polícia investiga o caso.

Leia mais

Briga entre mototaxistas termina com um ferido, em Manaus

PM e cabo da Marinha são mortos a tiros por criminosos