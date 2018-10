Menino de 5 anos é arremessado de carro e morre em acidente na estrada

Um menino de cinco anos morreu após ser arremessado para fora de um carro modelo Fiat Siena, na rodovia BR-163. O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada desta terça-feira (9), entre os municípios de Pedro Gomes e Sonora, na região Norte do Mato Grosso do Sul. O veículo capotou após sair da estrada, a motivação do acidente não foi divulgada.

Os familiares da criança que também estavam no veículo sobreviveram com ferimentos graves. O motorista foi identificado como Fabiano, ele precisou ser ligado a aparelhos no Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim, onde foi internado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não possuía carteira de habilitação e, por isso, deve ser culpado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Segundo um portal de notícias da região, além do menino de cinco anos e do motorista, também estavam no carro outra criança, uma menina de sete anos e uma mulher, supostamente mãe do casal.

A PRF suspeita que o menino estava sem cinto ou fora da cadeirinha de proteção no momento em que ocorreu o acidente. A Polícia Civil da cidade de Sonora investiga o caso.

