Belém abre celebrações do Círio de Nazaré

A capital paraense, Belém, comemora nesta sexta (12) o primeiro dia de procissões da 226ª edição do Círio de Nazaré, festa religiosa que ocorre há mais de 200 anos. O traslado é feito nesta sexta-feira de Belém para Ananindeua e também passa pelo município de Marituba. A previsão é concluir o cortejo de hoje por volta das 16h na Igreja Matriz de Ananindeua.

Maior festa religiosa do mundo, o Círio tem como tema este ano "Uma jovem chamada Maria". O auge da festa, que vai até o dia 29, ocorre no segundo domingo de outubro, quando uma grande procissão percorre as principais ruas de Belém, saindo da Catedral Metropolitana/Sé às 6h30 em direção à Basílica Santuário de Nazaré, reunindo mais de 2 milhões de fiéis.

A missa que antecede a grande procissão é celebrada na Praça Frei Caetano Brandão (em frente à Catedral da Sé), às 5h.

Em 2015, o Círio de Nazaré e seu conjunto de manifestações religiosas e culturais recebeu da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Em 2004, foi inscrito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial Brasileiro.

*Com informações de Camila Simões, da Rede Cultura do Pará, parceira da Rede de Rádios EBC, e da Secretaria estadual de Cultura.

