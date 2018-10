Homem morre eletrocutado ao pisar em fio caído sobre rodovia

Um homem morreu eletrocutado ao encostar num cabo de energia caído à beira da rodovia Francisco José Ayub (SP-264), no fim da tarde desta sexta-feira (12), em Salto de Pirapora, interior de São Paulo. A morte aconteceu na altura do km 130, após um acidente sem vítimas entre dois veículos.

O motorista de um dos carros se chocou contra o poste, fazendo com que a fiação baixasse próxima do chão. O caminhoneiro Antonio José Marum, de 55 anos, caminhava pelo acostamento e o cabo elétrico o atingiu no pescoço. Ele sofreu uma descarga elétrica de 23 mil volts e desmaiou.

O caminhoneiro ainda foi socorrido pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros, mas morreu quando era levado para o Hospital Regional de Sorocaba. O corpo da vítima passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba e foi velado, na manhã deste sábado, 13, em Pilar do Sul, onde residia.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um dos carros atingiu e danificou o poste ao fugir do local do acidente após a colisão. Ele teve a placa do veículo anotada e será intimado pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A concessionária responsável pela rede informou que o acidente deixou cerca de 100 clientes sem energia, mas o fornecimento já foi restabelecido.

