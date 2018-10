Forças Armadas e Polícia Federal fazem operação no Rio de Janeiro

Devido à ação, são esperadas interdições de vias e o controle do espaço aéreo | Foto: divulgação





Rio - Militares e policiais federais fazem nesta segunda (15) uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. As forças federais fazem incursões dentro da comunidade e um cerco no entorno.

As ações, que envolvem 1.070 militares das Forças Armadas e 30 policiais federais, também incluem revistas de veículos e pessoas. Blindados e aeronaves estão sendo usados na operação.

Devido à ação, são esperadas interdições de vias e o controle do espaço aéreo, com restrição para aeronaves civis.

Desde julho do ano passado, militares fazem operações em favelas e rodovias no Rio de Janeiro. A segurança pública do estado está sob intervenção federal desde fevereiro deste ano.

Leia mais

Criminosos usam fuzis para guerrilhar pelo tráfico de drogas em Manaus

Bairro da União reduto do tráfico é alvo de operação nesta sexta (12)

Veja vídeo de operação policial no bairro da União neste feriado

Chapeiro é perseguido por criminosos é fuzilado em Manaus