Investigada pela morte de paciente, 'Dani Bumbum' se entrega à polícia

Fernanda de Assis foi enterrado nesta terça-feira na zona norte do Rio | Foto: Reprodução

Manaus - Acusada de fazer um procedimento estético na microempresária Fernanda de Assis, 29 anos, que morreu no último sábado (13), Danielle Cândido Cardoso, conhecida como “Dani Bumbum”, entregou-se nesta terça-feira (16) à tarde à polícia.

Com a prisão temporária decretada pela Justiça, Daniella, acompanhada de um advogado, se entregou e, depois de prestar depoimento, seguiu para um presídio feminino no estado do Rio, onde ficará à disposição da Justiça.



O corpo de Fernanda de Assis foi enterrado nesta terça-feira no Cemitério Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio. Ela fez no último dia 4 um procedimento estético nos glúteos e nos lábios e morreu nove dias depois.



O delegado Roberto Ramos, titular da delegacia de Ricardo de Albuquerque, disse que a polícia esteve pela manhã na casa de Danielle, em Mesquita, na Baixada Fluminense, mas ela não foi encontrada. À tarde, ao se entregar, ela disse que aplicou a substância metacril e silicone industrial no preenchimento.

