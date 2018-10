Avó é presa por filmar abusos e estuprar os quatro netos

Distrito Federal - Uma mulher foi presa, na última sexta-feira (19), suspeita de estuprar os próprios netos de um, dois, quatro e seis anos. A idosa gravava em vídeos os abusos. O caso ocorreu no Distrito Federal (DF).

Segundo investigadores da 19ª Delegacia de Polícia, os abusos começaram depois da mãe das crianças começar a trabalhar e deixar os filhos sob a responsabilidade da avó.

Parentes perceberam o comportamento estranho dos menores, incitando o erotismo, e tentaram descobrir a origem. Um homem decidiu investigar o que acontecia com os meninos, quando deixados com a avó, e descobriu fotos e vídeos das crianças sendo abusadas. No material, ela aparecia fazendo sexo oral e outros atos libidinosos.

O caso chocou policiais do distrito e a prisão da mulher foi decretada de imediato, segundo o delegado Ricardo Bispo Farias. "Alguém que faz uma coisa tão grave certamente põe em risco a população em geral", comentou. Ele ainda apontou a mãe como a denunciante do crime.

No momento em que a prisão foi deflagrada, material pornográfico foi encontrado no celular da avó. Em um dos vídeos ela aparece fazendo sexo oral na criança de 6 anos. Nas outras gravações ela aparece manipulando a genitália das três netas.

Ela foi presa em flagrante por manter material pornográfico infantil e estupro de vulnerável.

