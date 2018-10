Vereador é acusado de estuprar e engravidar adolescente de 16 anos

Brasil - A mãe de uma adolescente de 16 anos acusou um vereador de ter estuprado e engravidado a filha dela. A mulher foi junto com a vítima a uma delegacia pela primeira vez em 31 de julho deste ano, mas na última terça-feira (23), a mãe da jovem voltou atrás. As investigações correm em segredo de justiça. As informações são do Diário do Nordeste.

De acordo com a polícia, a mulher foi até a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) do município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, para prestar boletim de ocorrência contra o vereador. O crime teria acontecido no dia 24 de abril deste ano.

Após quase quatro meses, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Caucaia, a mãe da vítima compareceu na delegacia para dizer que tudo não passou de um mal entendido, e que ela estava com muita raiva da filha no momento do registro do Boletim de Ocorrência (B.O).

Segundo a mãe, a filha e o vereador mantinham um romance onde havia consentimento na relação sexual. O vereador emitiu nota e disse que o caso foi esclarecido pela própria noticiante dos fatos e que foi até a delegacia prestar depoimento sobre a denúncia.

Leia mais:

PF abre inquéritos sobre vídeo com ataques a ministros do TSE e STF

Laudo aponta que jovem ferida com suástica se automutilou