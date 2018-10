Deputada do PSL cria canal de denúncia contra professores

Florianópolis - Um canal informal de denúncias na internet foi aberto pela deputada eleita em Santa Catarina Ana Caroline Campagnolo (PSL), para fiscalizar, desde a segunda-feira (29), professores em sala de aula que estejam fazendo “manifestações político-partidárias ou ideológicas”.



De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fornecidas no portal de transparência para a população, a candidata eleita é professora de ensino médio de escola pública.

Em imagem compartilhada em uma rede social, a partidária do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), pede para que vídeos e informações sejam repassados para o número de celular com o nome do docente, da escola e da cidade. A imagem ainda garante o anonimato dos denunciantes.

Na publicação, feita na noite de domingo (28), Campagnolo escreveu que ontem (29) seria o dia em que os professores e doutrinadores estariam inconformados e revoltados. “Muitos deles não conterão sua ira e farão da sala de aula um auditório cativo para suas queixas político-partidárias em virtude da vitória de Bolsonaro. Filme ou grave todas as manifestações político-partidárias ou ideológicas”, solicita a imagem.

Na legenda da foto, a deputada eleita disse, ainda, que os professores “éticos e competentes não precisam se preocupar”. Campagnolo ressaltou, também, que as imagens enviadas o número não vão ser divulgadas, mas utilizadas para uma “investigação” e para que as “medidas cabíveis” sejam tomadas.

Jair Bolsonaro tem como uma das principais bandeiras no congresso a aprovação do projeto Escola Sem Partido. O movimento já foi contestado pela Advocacia-Geral da União, Ministério Público Federal e associação de professores.

O Ministério Público (MP-SC) informou que foi aberto um procedimento para apurar possível violação do direito à educação dos estudantes.

Leia mais

Alckmin critica Bolsonaro por ameaça à liberdade de imprensa

Bolsonaro faz reunião de trabalho no Rio para definir transição