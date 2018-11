Mais de 81% dos inscritos no Enem já acessaram o cartão de confirmação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 será aplicado nos dois próximos domingos, 4 e 11 de novembro, em 1.725 municípios brasileiros. De acordo com o último levantamento do Ministério da Educação (MEC), 81% dos 5.513.726 participantes já acessaram o cartão de confirmação da inscrição, que informa o local de provas.

A estrutura para aplicação do Enem 2018 envolve 10.718 locais de aplicação, 155.254 salas e mais de meio milhão de colaboradores. Foram impressos 11,5 milhões de provas. Doze cadernos de questões diferentes e uma videoprova em libras garantem acessibilidade.

O ministro da Educação, Rossieli Soares, destacou a verdadeira “operação de guerra” para a realização do exame. “São quase 600 mil pessoas envolvidas com a aplicação do Enem, para que todos os participantes possam fazer suas provas com toda a segurança e isonomia necessárias”, afirmou

Para Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e idealizadora do exame, a edição é especial por celebrar 20 anos de Enem.

“Em 1998, 115 mil estudantes brasileiros trocaram a tarde de domingo por um compromisso desconhecido”, lembrou ela. “O Inep, de forma inédita, aplicou uma avaliação do indivíduo. Vinte anos depois, quase 90 milhões de brasileiros já se inscreveram no Enem. A experiência na produção de itens e provas, e na logística de aplicação, e mesmo a transformação da sociedade, foram conduzindo mudanças. A possibilidade de oferecer parâmetros para o prosseguimento dos estudos ou para o ingresso no mundo do trabalho, entretanto, permanecem desde a concepção do Enem”, celebrou.

Horários

O Enem 2018 será aplicado em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, seguindo o horário oficial de Brasília. Este ano, o início do horário de verão coincidirá com o primeiro domingo de aplicação de provas, 4 de novembro.

Portanto, como em edições passadas, o Enem será aplicado em quatro fusos horários distintos, mas de acordo com o horário de Brasília. Residentes em outras localidades devem fazer a conversão para o horário local. Estudantes do Amazonas devem ficar atentos, porque o estado tem dois fusos diferentes.



Veja o infográfico sobre a operação Enem 2018.

