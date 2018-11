WhatsApp revela contradição em depoimento de família que matou jogador

O pais confessou o crime e alegou que fez para defender a moral da família | Foto: Reprodução





A polícia de Curitiba desconfia da versão apresentada pela família suspeita de matar o jogador Daniel Corrêa, de 24 anos, em depoimento logo após se apresentarem na delegacia local. Mensagens trocadas pelos suspeitos com amigos e até parentes da vítima contradizem o que foi dito por eles aos policiais.

Na delegacia, ambos disseram que Edison Brittes cometeu o crime por ter encontrado o jogador tentando estuprar a esposa Cristiana dentro do quarto do casal. Entretanto, o delegado responsável pelo caso duvida da versão apresentada e diz que eles podem estar usando, em defesa, argumentos da "luta pela moral" que o país vive, para escapar da condenação.

Contradições

Diferente do que disse na delegacia e em um vídeo disponibilizado pela equipe de defesa, Allana Brittes, filha de Edison e Cristina Brittes, conversa com um amigo, a mãe e a tia do jogador e finge não saber do paradeiro do jogador, ainda durante o período em que estava desaparecido. Para os três, a jovem deu informações diferentes. Uma tentativa, segundo a polícia, de não atrair a atenção dos mesmos para a família.

Para um amigo, Allana disse que a festa havia sido perfeita e todos os convidados saíram satisfeitos. Ela nega que tenha havido qualquer discussão ou briga. Já à polícia, ela afirmou que ouviu gritos da mãe pedindo socorro e viu parte das agressões ao jogador.

Ao ser questionada por um amigo de Daniel, Allana pede tranquilidade e diz que o jovem iria aparecer a qualquer momento e que poderia estar acompanhado por uma mulher.

Amigo: "O Dani tá aí?"

Allana: "Oi, bebê, não nem vi a hora que ele foi embora."

Amigo: "Vê com quem ele foi embora, se foi com alguma menina e manda o número da menina."

Allana: "Então, a menina com quem ele ficou tá aqui. Acordei e ela tava de PT no sofá."

Allana: "Certeza que já aparece, deve estar com alguma gata."





A polícia também levanta a dúvida sobre a relação entre a jovem e o jogador, que teria ido à cidade especialmente para participar do aniversário de 18 anos de Allana. Em depoimento, a jovem disse que não conhecia muito bem Daniel. Entretanto, a versão é contrariada por uma publicação que Allana fez logo após o crime. Ela publicou uma foto no Instagram onde aparece ao lado do jogador no seu aniversário de 17 anos, portanto, um ano antes do caso.

Conversa com familiares da vítima

Em conversa com a mãe do jogador, Allana disse que não tinha informações dele, mas pediu à Deus que logo os familiares tivessem notícias do jogador. Ela chegou a afirmar que estava indo ao Instituto Médico Legal, juntamente com os pais, ver se havia alguma informação sobre Daniel.

Fingindo estar preocupada, Allana pediu informações da mãe do jogador sobre velório | Foto: Divulgação





Antes de assumir a autoria do crime, Edison Brittes chegou a ligar para a mãe de Daniel e deu condolências pela perda do jogador. Fingindo estar preocupada, Allana pediu informações da mãe do jogador sobre velório.

Reunião para intimidar testemunhas

Ainda segundo a polícia, uma testemunha afirma que a família chegou a reunir as pessoas, que estavam na casa no momento do crime, em um shopping e fez ameaças para que todas entrassem em um "discurso comum" se fossem questionadas pela investigação. A testemunha decidiu revelar o que, de fato, aconteceu na casa da família e precisou sair do Estado por causa das ameaças.

Diferente do disse aos policiais, Allana fala para um amigo que não houve briga | Foto: Divulgação





A defesa de Edison, Cristina e Allana diz que não se surpreende com as conversas reveladas e que foi uma tentativa de Allana proteger o pai, que agiu em legitima defesa da esposa que havia sofrido uma tentativa de estupro por parte do jogador.

Como foi a morte

Daniel foi espancado, perfurado diversas vezes com golpes de faca, teve o pescoço quase que degolado e o pênis foi cortado por Edison Brittes, que o jogou em uma árvore. O crime aconteceu após o jogador participar da festa de aniversário de Allana, que ocorreu em uma casa noturna. Após a festa, cerca de 10 amigos da jovem, incluindo Daniel, foram para a residência da família. Em depoimento, a jovem diz que ele não foi convidado para a segunda festa, mas que entrou de "penetra" no local.

Durante a festa, Daniel chegou a enviar mensagens a um grupo de amigos no WhatsApp e chegou a cogitar que dormiria com Cristina Brittes. Em imagens no celular, Daniel aparece fazendo caretas e tirando vantagem da mulher, que dorme em uma cama. Essas imagens teriam sido o estopim para a morte do jogador, segundo Edison Brittes.

Edison confessa que contou com a ajuda de três amigos. Eles o agrediram dentro da casa e depois o colocaram no porta-malas de um veículo. Eles se dirigiram para uma área de mata na cidade de São José dos Pinhais e iria deixar Daniel desacordado. Mas, segundo o empresário, ao ter acesso ao celular do jogador, viu as fotos e as mensagens aos amigos sugerindo que havia tido relação sexual com Cristina.

Edison disse que perdeu a cabeça e matou o jovem. Depois voltou para casa e fingiu não saber nada sobre Daniel.

A defesa da família informou à imprensa que na próxima segunda (5), os três amigos que deram apoio a Edison no crime vão se apresentar à polícia. Eles devem trazer informações importantes que confirmam a versão apresentada pelos suspeitos.