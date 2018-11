Vídeo: mulher é perseguida e executada por marido e sobrinho

Momento em que a vítima é executada pelo marido e sobrinho. | Autor: Divulgação/Polícia Civil de Goiás

Goias - Valdiandrea D’arc de Almeira, 38 anos, foi executada em um calçadão, na cidade de Vicentinópolis, região Sul de Góias. A vítima foi atingida com três tiros.

No vídeo, registrado pela câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao local do crime, é possível ver a mulher sendo perseguida e morta pelos criminosos.

Segundo o delegado Patrick Carniel da Polícia Civil de Góias, responsável pelas investigações, os dois homens que aparecem no vídeo são Ronaldo Cabral Franco, de 43 anos, e Carlos Humberto da Silva Filho, de 19 anos, marido e sobrinho da vítima, respectivamente.

O marido da vítima e o sobrinho são os homens que aparecem nas imagens | Foto: Divulgação

Ainda conforme o delegado, a motivação para o crime seria ciúmes que Ronaldo sentia de Valdiandrea, ocasionados por uma suposta traição. Os tiros foram disparados pelo sobrinho da vítima.

A dupla foi presa na quinta-feira (1º), na cidade de Goiatuba. Na delegacia ao prestar depoimento sobre o caso, os dois não quiseram se pronunciar sobre o assunto, conforme explicou o delegado Patrick.

“O crime ocorreu no dia 27 de outubro, por volta das 9h. As imagens das câmeras mostram o momento em que a vítima sai do carro dela, começa a correr na tentativa de fugir dos dois, que já estavam em perseguição em outro carro”, declarou.

Ronaldo e Carlos Humberto foram levados para o Presídio de Pontalina e indiciados por feminicidio. Caso condenados podem pegar uma pena que pode variar de 12 a 30 anos.

