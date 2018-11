Homem que matou jogador teve registros de B.Os por confusões este ano

Edison disse que matou Daniel por causa da esposa Cristina Brittes | Foto: Reprodução





A polícia de Curitiba revelou, neste sábado (3), que Edison Brittes Júnior, suspeito de matar o jogador Daniel Corrêa, de 24 anos, já esteve envolvido em confusões neste ano. De janeiro a julho, ele teve o seu nome envolvido em dois Boletins de Ocorrências (B.O.s) registrados pela Polícia Civil do Paraná.

Ainda segundo a polícia, nos dois casos registrados, Edison estava envolvido em situações com arma de fogo. Em julho, o empresário se envolveu em uma ocorrência de trânsito. Ele é suspeito de dirigir em alta velocidade na capital paranaense. Uma confusão teria se formado após o fato e Edison teria sido visto armado. A situação ainda não foi comprovada.

Já em janeiro, vizinhos da família acusada de matar o jogador denunciaram tiros vindos da casa deles. A motivação para os tiros não foi esclarecida.

Prisões

Edison, a filha Allana e a esposa Cristina Brittes estão presos por 30 dias para não atrapalhar as investigações. Apenas o empresário confessou o crime e disse que agiu para defender a honra da esposa, que teria sido abusada pelo jogador enquanto dormia. A polícia desconfia das declarações dos suspeitos após mensagens de WhatsApp apontarem contradições..

A defesa de Edison disse que não vai comentar os dois casos registrados em nome do seu cliente. Segundo os advogados, "fatos passados", que não têm ligação com a morte do jogador, não serão comentados.