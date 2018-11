Homem que matou filha após ser acusado por estupro continua livre

O crime que chocou o país completou um mês e o homem ainda não foi localizado | Foto: Reprodução





Horácio Nazareno Lucas, de 28 anos, acusado de matar a própria filha, Letícia Tanzi Lucas, de 13 anos, a facadas, continua foragido. O crime que chocou o país completou um mês e o homem ainda não foi localizado.

Ele é suspeito de matar a filha após sair da prisão. Ele havia sido acusado por ela, com apoio da mãe, por estupro. Com raiva, assim que deixou o presídio, ele assassinou a garota. A esposa também chegou a ser agredida, mas conseguiu fugir.

O crime ocorreu na sala da chácara da família, no bairro Mailasque, no dia 3 de outubro. Horácio foi denunciado pela filha após ser preso por estuprar uma cunhada. Na ocasião, ela confessou à polícia que também era vítima do pai.

Mesmo com os depoimentos, o homem foi liberado e saiu com o objetivo de matar a família inteira. Além da esposa, um filho do casal de apenas seis anos conseguiu fugir pulando a janela. Foi ele quem acionou uma equipe policial que passava pelo bairro. Já Letícia não teve a mesma sorte. Ela foi atingida por várias facadas .

Ao chegarem na chácara , os policiais não encontraram o suspeito. Desde então, o pai da menina e principal suspeito do crime permanece foragido.

