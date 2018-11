Cinco pessoas morrem em queda de helicóptero no interior de São Paulo

Manaus - Mais dois corpos foram localizados entre os destroços do helicóptero que caiu no início da noite de ontem (3), em uma área de mata do município de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Outras três corpos já tinham sido encontrados. Os bombeiros foram alertados sobre a queda da aeronave, de prefixo PP-MTX, às 19h de sábado (3). O avião teria saído do litoral norte de São Paulo.

De acordo com o 17º Grupamento dos Bombeiros, as equipes que atuam no local – um trecho rural do bairro de Quatinga, onde é difícil a comunicação, ainda não retornaram, e por isso não estão sendo divulgadas as identidades das vítimas.

Além dos bombeiros, foram mobilizadas equipes da Polícia Civil e investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).



A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os peritos ainda estão no processo inicial de coleta para apurar as causas do acidente. Mas há a suspeita de que o tempo ruim tenha provocado a queda, pois no momento em que o helicóptero sobrevoava a área ocorria um vendaval.

