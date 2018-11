Tenente do Exército é morto em tentativa de assalto em São Gonçalo

Um tenente do Exército morreu neste domingo (4) após ser baleado no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O caso ocorreu por volta de 9h na rodovia BR 101.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o tenente estava em seu carro quando foi abordado por dois ocupantes de uma moto, que dispararam e fugiram. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de tentativa de assalto e informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, responsável pela investigação do crime, já realizou diligências para apurar as circunstâncias da morte.

O local do crime foi inicialmente isolado para perícia e liberado para o trânsito por volta de 13h30.

* Colaborou Raquel Júnia, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro