Bolsonaro é homenageado por policiais e ganha capacete e camisa

Manaus - Um grupo de dez agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) do Rio homenageou hoje (4) o presidente eleito Jair Bolsonaro. Os policiais, que são do pelotão de escolta presidencial, foram à casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio, e o presentearam com um capacete branco e a camiseta preta que é uniforme do “Choque”.

Bem-humorado, Bolsonaro agradeceu e fez uma confissão. “Quero um dia pilotar uma moto”, disse o presidente eleito. Bolsonaro posou para fotografia com o grupo de policiais. Os homens fazem parte do grupo de batedores do comboio do presidente eleito.



De acordo com assessores, não há previsão de atividades este domingo na agenda do presidente eleito. Mas é possível que ele faça uma transmissão ao vivo por meio de rede social.

