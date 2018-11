PRF apreende 160 quilos de cocaína que abasteceria o Complexo da Maré

O homem de 35 anos, natural do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu hoje (9) um carregamento com 160 quilos de cocaína pura, escondida em um fundo falso de um carro de passeio, durante uma fiscalização na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí, no sul Fluminense. A droga vinha de São Paulo e teria como destino o Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

Policiais rodoviários federais faziam uma blitz no KM 275, na pista sentido Rio, quando observaram um condutor de um carro Cobalt em atitude suspeita e foram abordá-lo. O motorista demonstrou nervosismo após a ordem de encostar para que os agentes verificassem os documentos do veículo.

Os agentes revistaram o carro e encontraram a droga escondida em um fundo falso atrás do banco traseiro, preparado para dificultar a ação da polícia. A cocaína estava embalada em tabletes, totalizando 160 quilos. O motorista estava sozinho no carro e não relatou quanto receberia para fazer o transporte da cocaína.

O homem de 35 anos, natural do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá.

