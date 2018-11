Três suspeitos são presos por matar jovem por engano em hospital

| Autor: Divulgação

Três homens foram presos como suspeitos de assassinar um jovem que estava internado dentro do Hospital Centenário, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. As prisões ocorreram na última sexta-feira (16), durante operação da Delegacia de Homicídios de Proteção a Pessoa do município.

Os detidos têm 18, 21 e 22 anos e, conforme investigação da Polícia Civil aparecem em imagens das câmeras de monitoramento do hospital no dia do homicídio. O quarto criminoso, de 21 anos, também foi identificado e segue foragido.

O quarto criminoso, de 21 anos, também foi identificado e segue foragido | Foto: Divulgação

No dia 9 de novembro, o paciente Gabriel Vilas Boas Minossi, de 19 anos, foi morto por engano por quatro homens armados que invadiram as dependências do Hospital Centenário. O jovem foi atingido por mais de 20 tiros de pistola calibre 9mm.

Na ação, outras duas pessoas que estavam no mesmo quarto também ficaram feridas. De acordo com a polícia, o alvo dos criminosos seria Alex Júnior Abreu Tubiana, envolvido no tráfico de entorpecentes e que teria uma desavença com o mandante do crime.

