Idoso é morto a facadas após não pagar R$ 70 para garota de programa

Volta Redonda- Uma mulher, de 38 anos, foi presa na última sexta-feira (16), acusada de esfaquear e matar um homem, de 62 anos, logo após manter relações sexuais com ele. O caso aconteceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento no hospital. A mulher foi autuada em flagrante por crime de homicídio, e com ela foi encontrada a faca do crime dentro de uma mochila.

De acordo com informações da polícia, a suspeita disse que mantinha uma relação com o homem há algum tempo e que matou o idoso após o mesmo se negar a pagar o programa, que custaria R$70 além de não dar drogas a ela, como teriam combinado antes do ato sexual.

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, onde mostra a vítima e a acusada discutindo e logo em seguida a criminosa fugindo do local enquanto o idoso cambaleia e cai ferido no chão.

