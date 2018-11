Homem mata esposa e filha a facadas e depois se suicida

Após atingir a esposa, uma médica de 33 anos, com 12 facadas, e a filha de quatro anos duas vezes, um homem de 39 anos se matou após desferir quatro estocadas no próprio peito. O fato aconteceu na madrugada de sábado (17), na cidade de Araguari, em Minas Gerais.

De acordo com informações policias, testemunhas informaram que, por volta das 3h30, o homem foi até o hospital onde a esposa estava de plantão, e informou que a filha estaria passando mal. Minutos depois, a obstetra foi ao encontro do marido e a família deixou o local.

Testemunhas relataram à polícia que a mulher correndo na área central da cidade com a mão na barriga, enquanto o motorista tentava atropelá-la.

Quando os policiais militares abordaram o veículo, se depararam com a criança "agonizando". Ela foi socorrida, ainda na cadeirinha, mas não resistiu aos ferimentos. A médica foi encontrada morta próximo ao veículo.

Rodrigo ainda estava com vida, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A motivação do crime é desconhecida, mas a investigação está em andamento e os aparelhos celulares do casal estão sendo analisados. A faca utilizada no crime foi recolhida para exames da perícia.

Leia mais

Marcelo Piloto mata mulher em cela no Paraguai para evitar extradição

Disfarçados de policiais, bandidos fazem arrastão em condomínio