Vídeo: três pessoas morrem pisoteadas durante baile funk em Guarulhos

A polícia investiga três mortes durante o chamado "Baile do Vermelhão", no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, Grande São Paulo, na madrugada do último sábado (17).

Imagens gravadas por celulares, que circulam em redes sociais, mostram várias pessoas correndo em uma rua para fugir da polícia. Segundo testemunhas, a confusão teve início quando Polícia Militar (PM) jogou bombas e spray de pimenta na população.

Várias pessoas foram pisoteadas, entre elas Marcelo do Nascimento Maria, de 34 anos, Micaela Maria de Lima Lira, de 27 anos, e Ricardo Pereira da Silva de 21 anos, que foram socorridos ao hospital mas não resistiram aos ferimentos.

A PM também instaurou inquérito policial militar para apurar todas as circunstâncias dos fatos e verificar se há conexão entre as mortes e uma tentativa de abordagem, em que os suspeitos fugiram em direção à festa.

O caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pelo 8ºDP de Guarulhos.

