Assassino confesso de jogador de futebol grava vídeo na prisão

Paraná - O advogado de defesa de Edison Brittes, 38 anos, conhecido como "juninho riqueza" e assassino confesso do jogador de futebol Daniel Correa Freitas, divulgaram um vídeo, nesta segunda-feira (19), do acusado após um áudio circular na internet, afirmando que Edson havia sido espancado na prisão.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), o advogado Claudio Dalledone Júnior e sua equipe pediram autorização para gravar o vídeo durante visita a Edson.

O delegado de plantão no Centro de Triagem da Policia Civil (CT) de Curitiba, onde "juninho riqueza" está, autorizou a filmagem. O acusado aguarda ser transferido para a Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP)

No vídeo ele fala que "está bem e que não sofreu nenhum tipo de ameaça". Além de Edison, outras seis pessoas já foram presas acusadas de envolvimento no crime. Cristiana Brittes, esposa de Edson; Allana Brittes, filha do casal; e os três jovens que levaram o corpo de Daniel até o local conhecido como Colônia Mergulhão, onde foi jogado.

E na última quinta-feira (15), Eduardo Purkote, 18 anos, que também teve participação no assassinato, já foi preso. Na ocasião, ele agrediu Daniel e destruiu o celular da vítima.

