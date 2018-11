Causa da morte de jogador Daniel foi golpes de faca, diz IML

Nesta quinta-feira (22) o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba apresentou o laudo do jogador Daniel Correa Freitas, 24, assassinado em 27 outubro. No documento foi possível concluir que o jogador morreu devido a golpes de faca recebidas no pescoço, mas não foi comprovado se ele foi mutilado antes ou depois de sua morte.

O laudo apontou que a a faca que foi usada no crime, estava demasiadamente afiada, o que diferenciou sobre o que foi dito em alguns depoimentos.

A perícia ainda verificou diversos golpes no corpo do jogador, o que leva a tese de que a vítima foi torturada, também foi possível verificar marcas na coxa de Daniel o que indica que ele foi carregado e por mais de uma pessoa.

Sete pessoas envolvidas no caso continuam presas: Edison Brittes, Cristiana Brittes, Allana Brittes, Eduardo Purkote, Eduardo da Silva, Ygor King e David Willian

