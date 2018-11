Criança vítima de enchente em São Bernardo do Campo tem morte cerebral

Também morreu na enchente o ciclista Marcelo Romano de Silva, de 43, que foi arrastado pela enxurrada. | Foto: Reprodução TV Globo

Além das duas mortes registradas após as chuvas que atingiram a Grande São Paulo, nessa sexta-feira (23), uma menina de 3 anos, vítima da enchente no centro de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, teve morte cerebral decretada neste domingo (25). A avó da garota, Maria Luzinete, 63 anos, estava com a neta dentro de um carro, e morreu logo após ser levada ao hospital.

A criança deu entrada na UTI pediátrica do Hospital Pronto-Socorro Central (HPSC) em estado gravíssimo, e vinha respirando com ajuda de aparelhos. "A criança foi acompanhada 24h por equipe multiprofissional, que trabalhou incansavelmente para salvar sua vida", disse a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, completando que a criança não respondeu a estímulos neurológicos e teve morte cerebral anunciada às 5h40 deste domingo."

Outra morte

Também morreu na enchente o ciclista Marcelo Romano de Silva, de 43, que foi arrastado pela enxurrada. Um vídeo mostra o momento em que a vítima é levada pela correnteza durante o alagamento no Centro de São Bernardo do Campo.