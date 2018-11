Mulher é estrangulada com fio de chapinha e corpo é jogado em mata

A polícia investigada se a vítima foi estuprada antes de ser morta | Foto: Divulgação

O corpo de uma jovem, de 25 anos, foi encontrado na manhã do último domingo (25), em um matagal nas margens do Araguaína, em Tocantins, no Norte do país.

A mulher foi estrangulada com o fio de uma chapinha de cabelo, encontrado ao lado do corpo e tinha marcas de golpes na cabeça. A vítima também estava nua.



A Polícia Militar (PM) informou que a mulher estava envolvida em um conflito que será investigado pela Polícia Civil. A PM não encontrou nenhum suspeito.

A perícia foi realizada e a Delegacia de Homicídios está investigando o caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado os exames para averiguar se a jovem foi estuprada.

