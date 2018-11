Polícia prende líder do tráfico ligado a Fernandinho Beira-Mar

Os policiais encontraram Saulo de Oliveira dentro de uma construção na favela | Foto: Divulgação

Policiais militares prenderam um homem apontado como umas das lideranças do tráfico na favela Beira-Mar, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (26). Saulo de Oliveira foi descrito nas redes sociais da polícia como sucessor do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que cumpre pena em uma penitenciária de segurança máxima no Rio Grande do Norte.

A ação para prender Oliveira partiu de informações fornecidas pelo setor de Inteligência do 15º Batalhão da Polícia Militar, de Duque de Caxias. Segundo a polícia, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos quando entravam na comunidade. Três suspeitos ficaram feridos durante o confronto. Eles foram levados ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, que fica na região.

Os policiais encontraram Saulo de Oliveira dentro de uma construção na favela. Ele não resistiu à prisão. O criminoso tinha seis mandados de prisão em aberto e foi conduzido para a 59ª Delegacia de Polícia. Um fuzil AK-47 foi apreendido no local.

Após a prisão, ainda de noite, policiais receberam informações de que criminosos da comunidade Jardim Gramacho, também em Duque de Caxias, estariam reunidos para planejar uma reação à prisão de Oliveira na favela Beira-Mar. Houve novo tiroteio entre criminosos e as equipes de agentes enviadas ao local. Um suspeito ficou ferido e também foi levado para o hospital.

