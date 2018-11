Ator Kayky Brito comunica morte do pai

Na foto antiga postada, ele está ao lado do pai, da irmã e da avó | Foto: Instagram/@kayky.brito

O ator Kayky Brito publicou uma foto no Instagram comunicando a morte do seu pai, Joseph Brito. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

"Você foi visitar a Vó Nanci que você tanto sentia saudade, então tenho certeza que está feliz. Te Amo meu palmeirense-pai-poeta-vagabundo-ídolo", escreveu.

Na foto antiga postada, ele está ao lado do pai, da irmã e da avó. Kayky (30) é irmão da também atriz Sthefany Brito.

