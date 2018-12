Aplicativo do Bradesco fica instável e clientes reclamam

Nesta terça-feira (30), clientes do Bradesco utilizaram as redes sociais para reclamar de problemas ao tentar acessar o saldo online e fazer transações no aplicativo do banco.O aplicativo para celular apresentou instabilidade e lentidão, de acordo com os usuários.

Já o site estava funcionando normalmente para alguns, enquanto outros disseram que não conseguiram entrar nas suas contas através do login pelo computador na internet.

Em nota, o banco confirmou que "o aplicativo do Bradesco apresentou momentos de intermitência, mas já está operando normalmente", e ressaltou que a página não chegou a ficar fora do ar.

Veja as reclamações pelo twitter:

| Foto: Reprodução Twitter

| Foto: Reprodução Twitter





