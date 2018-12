Para roubar roupa, casal mata idoso a pedradas e o deixa nu em matagal

Varzedo - Um homem e uma mulher, supostamente usuários de drogas, foram presos após matarem a pedradas um idoso de 61 anos. Segundo a polícia, o objetivo da dupla era roubar as roupas que a vítima usava. O crime ocorreu neste sábado (1º).

O idoso foi deixado ferido e totalmente nu em uma rua da cidade de Varzedo, interior da Bahia. O casal foi preso horas depois do crime ao ser identificado por uma testemunha.

Arnaldo Cavalcante da Silva Mello, de 20 anos, e Tatiane Andrade dos Santos, de 22 anos, foram presos e devem responder por latrocínio (roubo seguido de morte).

Crime

A polícia informou que o idoso era observado pelo casal, que costumava usar drogas próximo a residência dele. A vítima foi atraída para uma emboscada em um matagal. Arnaldo Cavalcante agrediu o idoso com pedradas na cabeça e depois, com a ajuda de Tatiane, retirou as roupas dele.

