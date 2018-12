Após ver vídeo de 'Deus condenando carecas', homem esfaqueia fiéis

Manaus - Após entrar em uma igreja evangélica e esfaquear quatro fiéis durante o culto, um homem de 28 anos foi detido pela Polícia Militar (PM), na manhã deste domingo (2). As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde e têm quadro estável. O homem confessou que a motivação para o crime surgiu após ver um vídeo em que "Deus amaldiçoava carecas e negros".

O crime se deu em Setor Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia (GO), por volta das 10h30 de hoje. O homem portava duas facas no momento do atentado, segundo a PM. Testemunhas falaram que depois de ter passado pela porta, o homem anunciou: "Vai morrer todo mundo".

O sargento Willian Moraes informou que, em em seguida, o homem esfaqueou quem estava a sua frente. A Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias é conhecida pela doutrina mórmon. Um dos quatro membros da igreja foi atingido ao tentar segurar o agressor.

Moraes ainda detalhou que a ocorrência causou espanto, visto o local ser inusitado para uma tentativa de homicídio. Uma criança se escondeu no momento do ataque e foi encontrada momentos depois por fiéis da comunidade.

Os feridos têm 31, 33, 40 e 42 anos. O paciente de 31 anos precisou passar por uma cirurgia vascular no pulso direito, local onde foi esfaqueado. Ele foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Os outros esfaqueados foram para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa). A unidade informou que eles têm quadro regular.

O homem foi detido e levado ao 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia para realizar o inquérito policial. A PM indicou que o homem disse poucas palavras e contou ter tomado a atitude após assistir a um vídeo na internet que discriminava carecas e negros. Por ser calvo, ele disse que resolveu fazer o atentado na igreja.

O homem pode ser indiciado tanto por lesão corporal grave como por tentativa de homicídio.

Leia mais

Encapuzados tentam matar mãe e filho por dívida de drogas, em Manaus

Vídeo mostra adolescente baleado enquanto cortava cabelo em salão