Veja vídeo: jacaré ataca homem que tentava segurá-lo no meio da rua

Central - Um homem foi atacado por um jacaré na tarde do último domingo (2), enquanto passava por uma rua. A vítima foi tentar segurar o animal silvestre quando teve a mão abocanhada pelo réptil. Não seria a primeira vez que os moradores do município de Central, na Bahia, encontram jacarés nas ruas. As informações são do site Central Notícia.

O homem teve parte da mão levemente ferida pelo animal. Moradores que passavam pelo local viram a cena e correram para tentar ajudar a vítima, e imobilizaram o jacaré com um pedaço de madeira e também uma corda.

Nas imagens do vídeo, que circula na internet, não é possível saber se o animal foi ferido.

Veja o vídeo do homem sendo socorrido

Jacaré é resgatado por populares na cidade de Central | Autor: Reprodução

Leia mais:

ECOFestival sensibiliza sociedade para vida sustentável

Parque do Mindu terá edição especial da Feira Urbana de Alternativas

COP14: ministro defende o uso sustentável da Biodiversidade