Com 34 produções, Mostra Sesc de Cinema começa nesta terça-feira (4)

A 2ª Mostra Sesc de Cinema começa nesta terça-feira (4) com a exibição gratuita de 27 curtas e sete longas-metragens que vão concorrer no próximo domingo (9) em oito categorias: roteiro, direção, filme,direção de fotografia, direção de arte, direção de elenco, montagem e desenho de som. As sessões serão no Sesc Tijuca, na zona norte do Rio. O ingresso é gratuito.

“Na grande maioria, a programação ligada ao audiovisual nas unidades do Sesc é grátis. A mostra e outros projetos são sempre subsidiados porque a gente tem finalidade sociocultural e educativa”, disse Marco Aurélio Lopes Fialho, analista de Audiovisual do Departamento Nacional do Sesc.

O público vai poder assistir a trabalhos que não fazem parte do circuito comercial. Serão exibidos quatro filmes do Norte, seis do Centro-Oeste, sete do Nordeste, oito do Sul e nove do Sudeste. “A gente não abre mão do caráter regional, porque entende que se não for desta forma, eternamente, os filmes dos circuitos mais privilegiados economicamente vão continuar prevalecendo nas escolhas. Nossa mostra garante um número equitativo entre as regiões. Cada região do país pode selecionar quatro curtas e dois longas”, explicou Marco Aurélio.

Filmes

Neste primeiro dia da mostra serão exibidos os curtas-metragens Metempsicose (Região Norte), animação que apresenta um mundo devastado pelas mãos do homem; Vesti La Giubba (Região Centro-Oeste), filme inspirado na ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo; Galeria da Rua (Região Nordeste), documentário que aborda pixo e grafite sob a perspectiva daqueles que se expressam pelas paredes e muros da cidade; Flecha Dourada (Sul), documentário sobre os lutadores do grupo Golden Flecha, e Lençol de Inverno (Sudeste), sobre um coveiro na cidade grande que retorna à cidade natal para enterrar o pai e precisa revisitar fantasmas da juventude.

Durante a semana a programação prevê também curtas agrupados por regiões, nas sessões que começam às 16h. Já a exibição dos longas-metragens começa na quarta-feira (5), às 18h30, com O Sol Nasceu para Todos (Centro-Oeste). O filme retrata a história de uma das maiores comunidades da América Latina, Sol Nascente. No mesmo dia, às 20h, será exibido Desvios (Sul), que conta a história de um criminoso que põe à prova sua sanidade mental. Na quinta-feira (6), às 18h30, tem sessão o filme Leste-Oeste (Sul), sobre um ex-piloto de kart que volta à cidade natal após 15 anos para disputar uma última corrida. Às 20h, o público poderá conferir Lamparina da Aurora (Nordeste), uma ficção experimental sobre o tempo protagonizada por um casal de idosos.

“Nos filmes da mostra se vê temáticas que são super importantes ligadas ao trabalho, a terra, ao território, as questões de gêneros que são questões que a sociedade está discutindo”, destacou o analista do Sesc.

Infantojuvenil

O público infantojuvenil também vai ter o seu espaço em sessões no fim de semana, a partir das 15h. No sábado (8), serão exibidos O Menino Leão e a Menina Coruja (Centro-Oeste); Metamorfose, Médico de Monstro e No Caminho da Escola, esses três do Sudeste. No domingo (9), os visitantes poderão ver Òrun Àyié – A criação do Mundo (Nordeste), Nham-Nham, A Criatura; e Garoto VHS, esses dois do Sul. “A gente enxerga que o mercado de filme infanto é muito difícil no Brasil. Tem muito pouca produção. A gente quer também estimular esse público infantojuvenil a ter mais conteúdo”, afirmou Marco Aurélio.

A programação inclui ainda na sexta-feira (7), às 20h, o documentário Aurora 1964 (Nordeste); no sábado, às 18h30, Escolas em Luta (Sudeste), e no mesmo dia, às 20h, Baronesa.

Seleção

Ao todo a 2ª Mostra Sesc de Cinema recebeu a inscrição de 1.061 filmes, sendo 952 curtas e 109 longas. A seleção dos finalistas foi feita por profissionais do Sesc e críticos de cinema em curadorias estaduais e regionais, mas a escolha dos destaques, que serão premiados no dia 9, ficou sob a responsabilidade de uma comissão de especialistas externos.

