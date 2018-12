Covardia: polícia procura homem que agrediu idoso com socos e chutes

Recife - O idoso José Guilherme Santiago, de 70 anos, foi brutalmente agredido enquanto estava negociando a aquisição de um automóvel. O agressor aparece em um vídeo desferindo socos e chutes enquanto a vítima estava no chão. A Polícia Civil (PC) disse que está à procura do paradeiro do denunciado. As informações são do Portal G1 Recife.

O fato ocorreu na tarde do último sábado (1º), na rua Gregório Júnior, Zumbi, Zona Oeste de Recife (PE), mas as informações foram divulgadas somente dois dias depois. Imagens de câmeras de segurança mostram o idoso sendo atacado pelas costas.

Mesmo quando a vítima tentou se levantar, o homem - o que está vestindo uma regata preta no vídeo - ainda chuta novamente o idoso. Segundo a equipe policial, a vítima relatou aos agentes plantonistas no policiamento metropolitano que foi agredida por causa de uma negociação de um automóvel.

A polícia informou que José Guilherme estava na frente de uma loja para acertar o negócio quando foi atacado. Um cunhado da vítima, de identidade não divulgada, e um outro homem participaram da transação.

Segundo o idoso, foi essa pessoa, identificada apenas como Humberto, que desferiu os golpes. O caso está sendo investigado na Delegacia do Cordeiro, região onde aconteceu a agressão.

