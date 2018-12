Assaltante faz idosa refém e é morto por PM; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (4), após roubar uma joalheira, no Centro de Valença, no Rio de Janeiro, um assaltante foi morto por um PM. Segundo a Polícia Militar o homem fugia em direção ao Mercado Municipal, quando fez de refém uma idosa de 83 anos. Em ato de defesa, a polícia efetuou os disparos que acabou levando a morte do agressor.

Testemunhas disseram que enquanto o assaltante roubava os pertences da loja, a dona ligou para a polícia e ao perceber ação, o criminoso fugiu do local, sendo perseguido pelo guarda da joalheria. No momento da fuga, uma viatura passava e começava outra perseguição. Nesse momento ele fez a idosa de refém.

Para proteger a refém, os policiais dispararam contra o assaltante, assim que a idosa se desequilibrou e caiu. A senhora logo recebeu atendimento médico e passa bem.

Confira o vídeo:









