Exclusivo: Roberto Cabrini entrevista Sérgio Moro nesta segunda

O juiz saído da chamada "República de Curitiba" fala sobre chegar a Brasília com status de "super ministro" | Foto: Divulgação/SBT

O Conexão Repórter desta segunda-feira (10) exibe o documentário "Arroz, Feijão e Corrupção". Roberto Cabrini traz uma entrevista exclusiva com Sérgio Moro, símbolo do combate à corrupção no Brasil.

Da operação Lava Jato ao novo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele responde às mais importantes questões.

O juiz saído da chamada "República de Curitiba" fala sobre chegar a Brasília com status de "super ministro" para combater inimigos ainda mais poderosos e sobre ser o homem que já foi alçado à categoria de herói nacional por colocar atrás das grades pessoas antes consideradas intocáveis, comentando quais desafios o esperam na capital federal.

A bandeira do combate à corrupção será suficiente para erradicar os profundos problemas brasileiros? O programa também traz uma longa investigação da epidemia nacional que rouba o país sem parar, em uma viagem profunda às entranhas da corrupção e do crime organizado.

Cabrini percorre um país continental em busca de respostas. De situações angustiantes a personagens das mazelas brasileiras. Do dia a dia de salas secretas às ruas de terra. Dos pequenos atos ilícitos do dia a dia aos grandes saques.

*Com informações do site SBT notícias

Leia mais:

Moro anuncia nomes para a PRF e Secretaria de Defesa do Consumidor

Moro escolhe delegados da Lava Jato para PF e departamento do MJ