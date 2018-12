Brigas entre aplicativos de mensagens viram processo judicial

| Autor:

As brigas realizadas virtualmente em aplicativos de mensagens, estão se tornando processos judiciais. Em escritórios de advocacia de São Paulo, o número de clientes que buscam indenização por danos morais, aumentaram no último ano.

Em tempos de relações virtuais, aplicativos podem ser um dos principais canais de divulgação de boatos e ofensas. As mensagens enviadas, ficam registradas e se tornam provas para a justiça. Porém, pequenas desavenças podem ser resolvidas com um acordo. Para virar um processo judicial, é preciso que as ações dos autores sejam caracterizadas como crime.

*Com informações do site SBT notícias

