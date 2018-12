Após rasgar camisa de facção criminosa, jovem é assassinado a tiros

De acordo com a polícia, quatro homens invadiram a residencia da vítima, e encontraram o rapaz no sofá | Foto: Reprodução

Rio Branco - Na noite do último sábado (8), um jovem que foi identificado como Vinicius José Ferreira, foi assassinado com pelo manos três disparos dentro de uma residencia localizada na rua Pedro Vaz de Caminha, no conjunto Carandá, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, quatro homens invadiram a residencia da vítima, e encontraram o rapaz no sofá. Os criminosos efetuaram três tiros na região do tórax e do abdômen. O Samu foi acionado, mas o jovem não resistiu e já se encontrava morto.

Segundo informações de familiares, a vítima havia gravado no mesmo dia um vídeo rasgando a camisa de uma facção criminosa. Horas após o homem foi assassinado. Segundo ainda a mãe, ela recebeu um vídeo do filho sendo executado.

O local do crime passou por perícia e o corpo foi levado para ao IML, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio à Pessoa (DHPP).

O local do crime passou por perícia e o corpo foi levado para ao IML | Foto: Reprodução

Leia mais:

Jovem mata padrasto a facadas na Zona Leste de Manaus, diz polícia

Comoção marca o último adeus a PM que morreu atropelado em Manaus