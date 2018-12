Atentado: homem invade catedral e mata fiéis durante missa em SP

Os nomes das vítimas não foram divulgados | Foto: Denny Cesare/Estadão

Campinas (SP) - Um homem, ainda não identificado, entrou na Catedral de Campinas, no interior de São Paulo, durante a missa, e atirou contra os fiéis no início da tarde desta terça-feira (11). Depois da ação, ele se matou no altar da igreja católica. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. As informações são do Estadão.



Segundo o bombeiro militar Alexandre Monteiro, foram nove vítimas no total, cinco óbitos no local e quatro vítimas socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“As vítimas não foram identificadas ainda. Socorremos quem poderia ser socorrido e investimos em quem nós achamos que poderia retornar do quadro grave [...] Não temos informação sobre motivação e sobre quem são as vítimas”, disse durante coletiva no local.

São cinco mortos até o momento, entre eles, o atirador | Foto: Divulgação/ Notícias de Hortolândia

De acordo com a corporação, o suspeito teria entrado na catedral com uma pistola e um revólver calibre 38 e se matado em frente ao altar, após os crimes. Por volta das 13h20, horário local, equipes dos bombeiros e do Samu foram enviadas ao local.

A Polícia Militar estava atendendo uma ocorrência de roubo a banco próximo ao local, que fica no centro da cidade. A igreja é em uma área comercial e foi registrada correria na rua 13 de maio, uma das mais movimentadas do entorno.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime e a preocupação do momento é o atendimento aos sobreviventes.

