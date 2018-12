Vídeo mostra homem atirando contra fiéis em catedral de Campinas

Quatro pessoas foram mortas pelo atirador, que cometeu suicídio depois | Foto: Divulgação





Campinas - Na tarde desta terça-feira (11), a polícia divulgou imagens do circuito interno da Catedral Metropolitana de Campinas (SP) que mostram o atirador entrando na igreja e atirando contra os fiéis. Ao menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas.

De acordo com a polícia, após atirar contra as pessoas que rezavam na igreja, o homem se matou com um tiro.

Antes de atirar nas pessoas, o homem senta em um dos bancos da igreja e observa o local. Depois, ele se levanta e dispara contra um grupo de pessoas sentada logo atrás dele. Ele caminha dentro da catedral e aparentemente recarrega a arma.

De acordo com a corporação, o suspeito teria entrado na catedral com uma pistola e um revólver calibre 38 e se matado em frente ao altar, após os crimes. Por volta das 13h20, horário local, equipes dos bombeiros e do Samu foram enviadas ao local.



Veja o vídeo:

Na tarde desta terça-feira (11), a polícia divulgou imagens do circuito interno da Catedral Metropolitana de Campinas (SP) que mostram o atirador entrando na igreja e atirando contra os fiéis. Ao menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas. | Autor: Divulgação

Leia mais

Atentado: homem invade catedral e mata fiéis durante missa em SP