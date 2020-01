Mulher corta pênis do marido ao descobrir que filha foi abusada

O homem se aproveitou e tentou ter relações sexuais com a menina | Foto: Divulgação

Uma mulher de 24 anos cortou o pênis do marido após a filha de seis anos contar que tinha sido estuprada pelo padrasto. O crime aconteceu na noite do dia 4 deste mê, em Cachoeiro de Itapemirim no sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Civil, no sábado (4), a menina estava com a avó, que é deficiente visual, enquanto a mãe foi na casa de uma amiga. O homem se aproveitou e tentou ter relações sexuais com a menina.

Indignada com a situação, a mulher pegou uma faca de cozinha e cortou o pênis do companheiro. O homem foi levado para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde passou por uma cirurgia de duas horas para reconstrução do órgão e permanece em recuperação.

Segundo o delegado Guilherme Eugênio, a menina passará por exame de conjunção carnal e, caso seja comprovado que houve o abuso, o padrasto responderá processo por crime de violência sexual contra menor, mas em liberdade, pois não houve flagrante.

Já a mãe foi levada para a prisão feminina e vai responder por crime de lesão grave, podendo pegar de um a cinco anos de prisão.