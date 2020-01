Vídeo! Gari morre eletrocutado ao tentar pegar manga de uma árvore

Um gari morreu ao ser eletrocutado por um fio de alta tensão, que estava enroscado nos galhos de uma mangueira, no bairro da Lapa, Zona Oeste de São Paulo , no final de semana.



De acordo com informações iniciais, o varredor de rua Mário Gaudino Pereira escalou uma árvore para pegar mangas, porém, devido as chuvas dos dias anteriores, escorregou e morreu no local.

Um morador da região afirma que pediu a poda da árvore em junho do ano passado, mas a prefeitura informou que o corte seria feito pela companhia de energia elétrica da região, o que não havia ocorrido até o dia do acidente. Após a morte do homem, de 52 anos, a Enel providenciou a redução dos galhos.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou ter enviado à companhia uma lista dos locais que precisam de reparo. Já o órgão informa que esta árvore específica não constava no relatório.

