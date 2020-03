Estado de sítio não está no radar, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação

Ao final de uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a possibilidade de estado de sítio no Brasil em meio à pandemia do coronavírus. Ele foi enfático ao dizer que a medida não está no radar do governo.

Bolsonaro destacou que o estado de sítio passaria uma sensação de pânico para a população e o caso nem está sendo analisado.

O estado de sítio acontece quando o presidente suspende a atuação dos poderes legislativos e judiciária. Trata-se de um recurso emergencial.