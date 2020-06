Confira conversas e áudios de PC Siqueira falando sobre criança nua

O youtuber está sendo investigado | Foto: divulgação

PC Siqueira está sendo investigado após o vazamento de supostas mensagens do youtuber e acusações de pedofilia contra ele. Na última semana, um perfil no Twitter compartilhou imagens de uma conversa em que PC teria afirmado que recebeu fotos de uma criança de 6 anos nua.

Por meio de comunicado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou a investigação e afirmou que a "4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), apura a denúncia feita por meio das redes sociais contra a pessoa citada".

PC Siqueira usou as redes sociais para rebater acusações de pedofilia. "Ontem, fui pego de surpresa ao ver meu nome sendo utilizado por uma articulação criminosa, que tentou me acusar de algo terrível, que jamais cometi ou cometeria. Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável", escreveu o youtuber na legenda de uma imagem com a sinalização de fake news. Pouco tempo depois, ele apagou a publicação.

Entenda o caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra, supostamente, um diálogo entre o youtuber e um amigo. Nele, Siqueira teria dito que mostraria algo ao amigo que, após receber o conteúdo, reagiu: “De quem era aquela bunda?”.



O diálogo continua e, supostamente, o youtuber diz ter recebido via facetime de uma amiga. Segundo ele, a imagem pertencia a filha desta amiga que lhe mostrou o conteúdo.

Posteriormente, o amigo de Siqueira, com identidade não revelada, continua: “A história é excitante. Quantos anos tem a filha dela?”. E Siqueira acrescenta: “6. Sorry [desculpe] mas foi só isso também. Mais nada”.

Vídeo: palestras em escolas previnem violência sexual infantil



Em outro trecho da conversa, Siqueira revela que a mãe da criança já teria mandado fotos “há tempos atrás”, quando a menina ainda não sabia de nada. Diante da revelação, o amigo questiona: “De que? Da menina? Mandou foto da menina como?”.

Siqueira então acrescenta: “Tem gente assim no mundo. Como você acha?”. E o amigo devolve a pergunta: “Pelada?”. Siqueira responde: “[risos] lógico”.

Em áudio vazado na sexta-feira (12), após os prints serem expostos, voz atribuída ao youtuber PC Siqueira confirma episódio em que teria recebido e divulgado foto com menina de 6 anos.

Veja o que ele fala sobre a repercussão do caso

O áudio foi publicado pelo jornalista Erlan Bastos no Twitter. No trecho publicado, voz parecida com a de PC Siqueira diz que “há traços de pedofilia” e que já havia falado sobre isso com o psiquiatra.

“Eu devo ter traços disso [pedofilia] porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio de uma situação de sexo virtual me deixou, anh… aroused [excitado]… já falei sobre meu psiquiatra sobre isso”, diz a voz. “A situação é muito mais complexa do que exposed [exposição em forma de denúncia] de Twitter”, diz.

Ele ainda diz que pretende se matar e que não sabe o dia certo de dar início à uma overdose. Confira os áudios:

