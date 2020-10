Agricultor proíbe entrada de políticos com placa em propriedade

A placa foi fixada como forma de protesta | Foto: Arquivo Pessoal

Como forma de protestar pela visita de políticos apenas em tempo de eleições, um agricultor que mora na Linha Bom Jardim, no interior de Xanxerê, no Oeste catarinense, instalou uma placa na propriedade para proibir a entrada deles. Adair Jorge Dill, de 56 anos, instalou a placa "Proibido a entrada de políticos" para chamar a atenção do poder público para a região.



"Foi uma maneira que achei de protestar contra esse sistema dos políticos que só nos visitam quando tem eleições. Depois eles esquecem e não voltam mais. Acho que como eles são representantes eleitos pelo voto da população, não podem ficar trancados entre quatro paredes. Sou analfabeto, trabalho como pequeno produtor e tenho poucas vacas de leite, que são minha renda. Não achei que colocar a placa iria causar tanta repercussão. Até o momento, eu não recebi nenhuma visita de políticos por aqui", disse.

Adair afirma que há 38 anos faz questão de participar de todas as eleições. Natural da região, ele conta que estudou até a 4ª série e vive há cerca de 40 anos na propriedade, onde criou os três filhos ao lado da mulher. A estrada de chão de acesso à comunidade sempre foi precária para cerca de 15 famílias que moram na localidade e, recentemente, reparos foram feitos após a publicação nas redes sociais.

"Tem que fazer malabarismos no volante, principalmente quando chove", contou.